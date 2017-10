Hồ Ngọc Hà làm dậy sóng phố đi bộ Nguyễn Huệ

Hồ Ngọc Hà trình diễn ba ca khúc đình đám của mình là What Is Love, Keep me in love và Destiny kết hợp vũ đạo sôi động, nóng bỏng, khép màn lễ hội Thời trang & Công nghệ 2017 – Fashionology Festival.