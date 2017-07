Gặp Kayla, "thánh dịch" ca khúc song ngữ

Kayla Nguyễn, người Mỹ gốc Việt, đang "gây sốt" với những bài hát chuyển ngữ Anh - Việt, và ngược lại, như Hello (Adele), Oops I did it again (Britney Spears),... Gần đây nhất, cộng đồng mạng "xôn xao" với video hát hit "What do you mean" của nam ca sĩ Justin Bieber phong cách cải lương, cùng áo dài và nón lá của "chị Kayla".

Cùng Thanh Niên trò chuyện với nữ chủ nhân của kênh Vietglish Fun, hiện đang nghiêm túc đầu tư cho hướng đi giải trí.