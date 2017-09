Hiệp sĩ già gác chắn đường tàu trên đôi nạng

Từng được gọi là “ngã tư tử thần”, nhưng người dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng giờ đây khi qua đường ngang dân sinh ở km 87+375 trên quốc lộ 5 đã an tâm nhờ sự có mặt của một người đàn ông với đôi chân bị tật. Đó là ông Nguyễn Văn Xá (71 tuổi), ở thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, huyện An Dương, người gác chắn tàu tại đây.