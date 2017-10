Tùng "biến thái " nghĩ điên làm chất

Trần Thanh Tùng, chủ chuỗi cà phê Monkey in Black (MiB), đã giành được giải thưởng Ý tưởng sáng tạo nhất của cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp - Start up" năm 2015 do Trung tâm BSSC (trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp) tổ chức. Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM nhưng chàng trai sinh năm 1988 Trần Thanh Tùng lại chọn hướng rẽ sự nghiệp của mình theo ngành marketing và sau đó là các dự án khởi nghiệp.