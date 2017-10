Thêm một trường hợp pin iPhone 8 plus bị phồng

Theo truyền thông Trung Quốc, một người mua iPhone 8 plus trên website JD.com đã nhận sản phẩm trong tình trạng vỏ máy đã bị tách ra. Nguyên nhân là do pin bị phồng to làm bung vỏ máy, dù không có dấu hiệu bị quá nhiệt hay cháy nổ.