Ghi bàn trước, Long An vẫn thua ngược Than Quảng Ninh

Trận đấu trong khuôn khổ vòng 12 V-League 2017 giữa Long An và Than Quảng Ninh đã khép lại với chiến thắng 2-1 cho đội khách, bất chấp Long An mới là những người dẫn trước.