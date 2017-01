V.League ngày 7.1: Quang Hải lập cú đúp, Oseni phá lưới đội cũ

Nhìn lại diễn biến của 3 trận đấu Hà Nội - Than Quảng Ninh; SHB Đà Nẵng - HAGL; Cần Thơ - Long An. 2 bàn thắng đẳng cấp của Quang Hải giúp Hà Nội dành 3 điểm. Công Phượng và đồng đội bế tắc trước hàng thủ SHB Đà Nẵng. Oseni ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Cần Thơ, giúp Long An giành trọn 3 điểm trên sân khách.