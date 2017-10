Vòng 22 V-League: Đội chót bảng Long An cầm chân Sài Gòn

Chiều ngày 22.10, đội chót bảng Long An tiếp đón CLB Sài Gòn trên sân nhà Long An trong khuôn khổ vòng 22 V-League 2017. Dù liên tục bị đối thủ dẫn trước nhưng Long An đã thi đấu đầy nỗ lực và kết thúc trận đấu với một trận hòa