Băng cướp tuổi teen dùng mã tấu, bình xịt hơi cay sẵn sàng chém người

Một nhóm 6 nghi can tuổi đời còn rất trẻ do Nguyễn Vũ Kha, sinh năm 1998, quê ở tỉnh Bạc Liêu cầm đầu vừa bị Công an Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương tạm giữ.