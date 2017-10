Đi đánh bạc nhặt được tiền giả, mang đi mua chim cảnh thì bị bắt

Ngày 17.10.2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bị can Trương Vĩnh Thạnh, sinh năm 1984, và Phan Bảo Duy, sinh năm 1992, để điều tra về hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả.