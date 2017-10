Đốt ô tô giết giám đốc ở Hậu Giang: Chủ mưu là con gái nạn nhân

Tối 17.10.2017, đại diện Cục Cảnh sát hình sự (C45 -Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang, Công an tỉnh Bến Tre cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt giữ được 6 đối tượng trong vụ đốt xe chở giám đốc và phó giám đốc một công ty xảy ra ngày 5.10 vừa qua.