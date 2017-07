Thanh niên đập nón bảo hiểm vào đầu cô gái ở Biên Hòa ra trình diện

Liên quan đến đoạn video clip trên thì ngày 5.7, Công an TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết Ngô Trọng Tâm (24 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP. Biên Hòa) đã đến trình diện tại cơ quan công an.