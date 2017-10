Thu gom rác thải công nghiệp gây ô nhiễm môi trường

Ngày 12.10.2017, Phòng Cảnh sát môi trường công an tỉnh Bình Dương đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với ông Đỗ Danh Thuận ở phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.