Vợ chồng, cha con trong đường dây làm giấy tờ giả quy mô lớn

Ngày 4.10.2017, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 người để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.