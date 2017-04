Yêu cầu loại bỏ cây ngô đồng trong các trường học

Sau vụ việc hơn 50 em học sinh Trường tiểu học Nghi Hòa và Trường Phổ thông dân tộc nội trú - THCS huyện Quỳ Châu (Nghệ An) bị ngộ độc do ăn hạt cây ngô đồng trong ngày 20 và 21.4, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã ra công văn khẩn yêu cầu các trường học trên địa bàn loại bỏ ngay cây ngô đồng trong trường học.