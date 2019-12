'Bắt tay' cùng Only C, Lê Hiếu nói gì?

Chia sẻ về việc thay đổi hình ảnh này, Lê Hiếu bày tỏ: “Bản thân Lê Hiếu luôn nói với Only C là rất thích nhưng ca khúc của bạn ấy. Ở thời điểm hiện tại, Hiếu đang muốn hướng tới hình ảnh trẻ trung hơn và bài hát của Only C hoàn toàn đáp ứng được điều này. Tất nhiên phần giai điệu và ca từ cũng rất đẹp chứ không mất đi chất tình trong đó”.

Đặc biệt, Lê Hiếu còn tiết lộ đây là ca khúc do Only C viết riêng tặng cho anh. "Ngay lần đầu tiên em gặp Only cách đây vài năm em đã nói rồi, gần như tất cả những bài hát của Only C viết ra em đều thích hết, không phải bài hát nào em cũng thấy mình hát được, phù hợp. Theo đánh giá của em thì lúc nào cũng từ ít nhất 7 điểm trở lên, thế nên em rất thích bài hát của cậu ấy. Từ những giai điệu cho đến những ca từ, nó rất là gần gũi, rất là thực tế. Chính vì vậy, cái bài hát này, đôi khi lúc mà em hát, rất là nhiều đoạn lời đầu tiên, bài hát có lời rất là dài và bảo sao bài hát sao lời dài thế. Nhưng mà, thực sự Only rất là kỹ, viết từng câu, từng chữ một. Nếu mọi người để ý, lên trên mạng trên YouTube em có hát lại 1-2 bài của Only C, mình rất hâm mộ âm nhạc của Only C", Lê Hiếu nói thêm.