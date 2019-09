Bị đồn “cưới chạy bầu”, Cường Seven khổ sở nêu lý do của “bức ảnh cưới”

GƯƠNG MẶT SHOWBIZ | Trước khi MV Make You Mine chính thức ra mắt, hai tấm ảnh của Cường Seven và Vũ Ngọc Anh cùng đăng lên mạng xã hội tại một trung tâm tiệc cưới trong trang phục như cô dâu-chú rể khiến nhiều người đồn đoán cả hai đang bí mật tổ chức lễ cưới. Cường Seven đã giải thích cụ thể về bức hình này trong chương trình Gương mặt showbiz của Báo Thanh Niên.