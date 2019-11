BTC 'Lễ hội Tết Việt 2020': Sẽ phối nhạc truyền thống với 'Để Mị nói cho mà nghe'

Chương trình Lễ hội tết Việt 2020 đã chính thức khởi động. Năm nay, chương trình sẽ diễn ra từ ngày 3.1 đến 5.1.2020 tại công viên Lê Văn Tám (TP.HCM) với 5 hoạt động chính gồm: Lễ tết , Ăn tết, Chơi tết, Xem tết và Chợ tết. Đây được đánh giá là một trong những lễ hội văn hóa ẩm thực lớn nhất TP.HCM dịp tết Canh Tý. Dự kiến chương trình sẽ đón tiếp hơn 40.000 lượt người tham dự xuyên suốt 3 ngày diễn ra. Chính vì thế, vấn đề an ninh trật tự rất được báo chí quan tâm.

"Về kinh nghiệm bên phía Sở Du lịch chúng tôi tổ chức rất nhiều các sự kiện. Tôi còn nhớ là khoảng năm 2018 có sự kiện Ngày hội du lịch được tổ chức ở đây, công viên Lê Văn Tám. Thật sự cái giao thông, đặc biệt là phần giữ xe rất là quan trọng. Chúng tôi có rất nhiều phương án, đặc biệt là phối hợp với các lực lượng công an địa phương, công an giao thông, đặc biệt là lực lượng thanh niên xung phong để triển khai. Như lúc nãy mô hình bố trí có thể thấy, chúng tôi tập trung gian hàng, tập trung sân khấu nó nằm ở phía nữa trước của đường Hai Bà Trưng, ở phía sau tôi cũng có tư vấn thêm là chỉ dành cái đó làm khu vực giữ xe. Chúng ta sẽ giữ phía bên trong bãi của công viên. Thì sẽ hạn chế rất nhiều cho phần ùn tắc giao thông. Cũng như có thể tận dụng những cái khu vực xung quanh.", Ông Trương Hiền Hòa - Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch TP.HCM chia sẻ về vấn đề an ninh tại buổi lễ.

Lễ hội Tết Việt 2020 sẽ là lễ hội văn hóa ẩm thực lớn nhất TP.HCM Ảnh: BTC