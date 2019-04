Chuyện đám tang nghệ sĩ Anh Vũ ở Mỹ qua lời kể Ngọc Huyền

#ngochuyen #GMSGƯƠNG MẶT SHOWBIZ | Trước khi được đưa về Việt Nam để an táng, tại nhà quàn An Lạc 7441 Garden Grove Blvd Suite #C, Garden Grove, CA 92841(Mỹ), người thân bạn bè cũng đã viếng tang nghệ sĩ Anh Vũ. Nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền đã chia sẻ những câu chuyện cảm động ở đây.