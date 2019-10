Cover nhạc Hoa, Ái Phương không muốn so sánh với những người đi trước

Mới đây, Ái Phương đã phát hành 5 tập của The Ai Phuong Show trên hệ thống NhacCuaTui. Các tập đều nhận được sự ủng hộ rất lớn từ khán giả, đặc biệt là các fan yêu thích nhạc phim. Có thể nói, nữ ca sĩ đã rất "can đảm" khi hát lại các ca khúc mà những "tượng đài" đã rất thành công với những ca khúc này trước đó để khẳng định chất riêng của mình.

Khi được hỏi về sự so sánh với các bậc tiền bối đi trước, Ái Phương thẳng thắn chia sẻ: "Thật ra đối với Ái Phương mà nói thì Phương chưa có suy nghĩ phải vượt qua cái bóng của bất kỳ anh chị nào đi trước đã gắn liền và đã có thành công với những dự án nhạc Hoa lời Việt. Bởi vì, thứ nhất Phương nghĩ rằng điều đó là không thể, không thể so sánh với cái bóng của anh chị đi trước bởi vì họ đã quá thành công. Mình cũng không nên so sánh làm gì, cái điều đó không cần thiết, tại sao mình phải đi so sánh như vậy thay vào đó cái trăn trở lớn nhất của Ái Phương chính là liệu cô Ái Phương hát tất cả những ca khúc này thì cổ có thể hiện được màu sắc riêng của mình hay không? Khán giả khi nghe dự án nhạc Hoa này có nhận ra đây là dự án của Ái Phương hay không và tâm thế của mình khi hát những ca khúc này nó như thế nào, nó có gì khác biệt, nó có thuyết phục được khán giả hay không. Đó là điều mà Phương rất là trăn trở."