Diệu Nhi khẳng định Isaac đơn phương 'thả thính'

Đạo diễn và dàn diễn viên chính của Anh trai yêu quái tại buổi họp báo Ảnh: ĐPCC

Anh trai yêu quái là bộ phim tình cảm gia đình, hài hước làm lại từ tác phẩm My Annoying Brother của Hàn Quốc. Điều này khiến nhiều người lo lắng về sự so sánh giữa hai bộ phim khi ra rạp. Tuy nhiên, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng thẳng thắn chia sẻ về vấn đề này: "Nếu bảo là có sợ so sánh hay không thì lúc trước khi làm em rất sợ, lúc mới nhận dự án. Nhưng cho đến bây giờ, làm xong thì em lại rất thích so sánh. Khán giả nếu ai đã xem bản gốc rồi, em vẫn tự tin là mọi người đi xem, mọi người có so sánh thì mọi người vẫn thích bản này. Bởi vì em tin rằng đây là hai phim hoàn toàn khác nhau rồi. Bọn em remake bộ phim này giống như cách bọn em chuyển thể một quyển sách vậy. Có nghĩa là nhìn vào câu chuyện gốc, lấy những cái thật là hay của nó và kể lại nó theo cách của riêng mình. Em tin rằng đây là phiên bản rất là khác so với phiên bản gốc."

Anh Trai Yêu Quái chính thức khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 29.11.2019.