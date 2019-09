Đón xem Hot Trend: 'Thánh nữ cover' Hương Ly lên tiếng về những ồn ào với Erik

Will là một trong những ca sĩ được “gắn mác” đào hoa nhất showbiz Việt khi anh liên tục vướng phải nghi án hẹn hò cùng bạn diễn nữ.

“Do em, do anh, do ai” là một ca khúc mới nhất vừa ra mắt của Will sau hơn 1 năm chuẩn bị.