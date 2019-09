Gặp gỡ Khánh An - cô bé hát tặng mẹ ung thư làm lay động hàng triệu người

Được mệnh danh là "thần đồng bolero", Khánh An là một trong những gương mặt được nhiều chú ý tại Giọng hát Việt nhí 2019. HLV Lưu Thiên Hương tiết lộ lúc Khánh An tham gia chương trình là lúc gia đình biết mẹ Khánh An bị ung thư. Chính vì thế, nữ nhạc sĩ quyết định sáng tác ca khúc An dành tặng học trò trong tập 10.

Bé Khánh An hát tặng mẹ bị ung thư Ảnh: BTC cung cấp

Trong hậu trường Khánh An bật khóc chia sẻ: "Khi vòng Thách đấu bắt đầu thì mẹ con mới mổ xong, lúc đó con đi vào bệnh viện, mẹ rất mệt chưa thể nói chuyện được, con rất thương mẹ. Bay vào đây mẹ con cũng chưa cắt chỉ vì mới 6 ngày, những ngày tập luyện mẹ con đều cố gắng đưa con đến tập, trong lúc con tập mẹ đều ở dưới đợi để xem con hát tốt không. Mẹ con cũng thích hát, vì ngày xưa không đủ điều kiện để theo đuổi ước mơ, mẹ con mong muốn truyền lại đam mê của mẹ cho con".

Và bằng tất cả cảm xúc của mình, Khánh An đã mang đến một ca khúc đầy cảm xúc, chạm đến trái tim người nghe, khiến khán giả không kiềm được xúc động. HLV Lưu Thiên Hương đã khóc nức nở trên ghế nóng khi xem học trò trình diễn. HLV Phạm Quỳnh Anh cũng không giấu được xúc động và sục sùi nước mắt.

