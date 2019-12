Hồ Ngọc Hà chấp nhận không cát sê khi đứng chung sân khấu với “báu vật” Hàn Quốc

Hôm 12.10.2019, nữ ca sĩ So Hyang được mệnh danh là “báu vật” Hàn Quốc đã có buổi họp báo chia sẻ về đêm diễn chính thức đầu tiên của cô tại Việt Nam. Trong buổi họp báo, So Hyang đã có dịp trải lòng về những cảm xúc cũng như tâm tư của mình trong từng bài hát.

Trong đêm diễn sắp tới, ngoài nhân vật chính là So Hyang còn có sự góp mặt của các ca sĩ đến từ xứ kim chi như SUKI, YJB... Bên cạnh đó là những giọng ca hàng đầu Việt Nam như Tuấn Ngọc, Khánh Hà , Hà Trần và Hồ Ngọc Hà … Và Trấn Thành cũng chia sẻ với báo chí về việc cát sê của các ca sĩ được mời rằng anh biết ơn họ rất nhiều vì nhận lời xuất hiện trong đêm nhạc mặc dù cát sê không đúng với số tiền họ nhận được ở những show khác. Hồ Ngọc Hà cũng phản biện Trấn Thành là cô đã nói nếu vé bán chạy thì cô sẽ nhận đúng giá, còn nếu phải lo nhiều thứ thì không cần phải trả cho cô.

Hồ Ngọc Hà, Trấn Thành và các nghệ sĩ xuất hiện tại buổi họp báo của So Hyang Ảnh: BTC

Mặc dù được xem là một giọng ca châu Á mang đẳng cấp quốc tế nhưng khi lần đầu đứng chung sân khấu với các ca sĩ Việt Nam, So Hyang thừa nhận cô cũng có phần áp lực. Tại sự kiện, So Hyang cũng khiến mọi người vô cùng ngỡ ngàng trước màn “khoe” giọng trong ca khúc "Part of your world".

“Spark live concert : So Hyang in VietNam” sẽ diễn ra ngày 14.12.2019 tới tại TP.HCM.