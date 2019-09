Hóa ra 'phù thủy âm nhạc' của Sơn Tùng M-TP lại có mối quan hệ đặc biệt với Chi Pu

Đứng sau loạt hit triệu view như "Chúng ta không thuộc về nhau", "Lạc trôi" của Sơn Tùng M-TP, "Talk To Me" của Chi Pu hay gần đây là "Tứ phủ" của Hoàng Thùy Linh… đó chính là Triple D, anh chàng được ví là “phù thuỷ âm nhạc” của showbiz.

Tối 10.9.2019, một sự kiện có sự xuất hiện của nam diễn viên Ji Chang Wook đã buộc phải hủy bỏ vì lý do an ninh khi người hâm mộ quá đông gây nên tình trạng hỗn loạn.

Vì sao đội Nâu chỉ giành được Á quân? Mối quan hệ giữa S.T và Bình An sau Cuộc đua kỳ thú như thế nào? Những câu chuyện hậu trường, những mâu thuẫn, nước mắt, nụ cười trong suốt hành trình vừa qua sẽ được S.T Sơn Thạch bật mí hết trong chương trình Gương mặt showbiz ngày 11.9.

#cuongseven #vungocanh #GMS GƯƠNG MẶT SHOWBIZ | Trong khi nhiều ca sĩ khác phải chi tiền tỉ để làm MV, thì Cường Seven làm MV mới thậm chí còn có kinh phí thấp nhất từ trước đến giờ. Nguyên nhân đã được anh được tiết lộ.

#cuongseven #vungocanh #GMS GƯƠNG MẶT SHOWBIZ |Thực hiện thử thách chương trình Gương mặt showbiz của Báo Thanh Niên, Cường Seven đã gọi cho bạn gái Vũ Ngọc Anh “về có chuyện gấp”, thế nhưng phản ứng của Vũ Ngọc Anh đã làm chàng ca sĩ Make You Mine “tan nát trái tim”.

#cuongseven #vungocanh #GMS

GƯƠNG MẶT SHOWBIZ | Trước khi MV Make You Mine chính thức ra mắt, hai tấm ảnh của Cường Seven và Vũ Ngọc Anh cùng đăng lên mạng xã hội tại một trung tâm tiệc cưới trong trang phục như cô dâu-chú rể khiến nhiều người đồn đoán cả hai đang bí mật tổ chức lễ cưới. Cường Seven đã giải thích cụ thể về bức hình này trong chương trình Gương mặt showbiz của Báo Thanh Niên.