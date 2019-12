Hoàng Thùy Linh “bắn” tiếng Anh cực chuẩn khi nhận giải Best Asian Artist - Vietnam tại MAMA 2019

Trong lễ trao giải Mnet Asian Music Award đã diễn ra tại Nagoya Dome, Nhật Bản hôm 4.12.2019 vừa qua, cùng với bộ đôi Jack và K-ICM với giải Best New Asian Artist VietNam, Hoàng Thùy Linh cũng được xướng tên tại hạng mục Best Asian Artist - VietNam.