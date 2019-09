[HOT TREND] Đạt G và DuUyên trải lòng về những khó khăn khi vào showbiz

Chương trình "Vietnam's next top model" vừa công bố host của mùa giải năm nay chính là siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Cùng với hai HLV là Nam Trung và Mâu Thủy liệu có làm nên một mùa giải đầy drama như khán giả đồn đoán?

Một tiết mục đã lấy đi nước mắt hàng triệu khán giả trong tập 10 của Giọng hát Việt nhí 2019, đó chính là bé Khánh An với ca khúc An, món quà mà cô bé dành tặng cho mẹ đang chống chọi với căn bệnh ung thư. Mời khán giả cũng theo dõi câu chuyện đầy xúc động của bé Khánh An và mẹ.