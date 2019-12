[HOT TREND] JSOL và Hậu Hoàng kể chuyện lần đầu kết hợp đóng MV

Sau thành công của Giá như em nhìn lại - dự án đầu tiên JSOL và ViruSs hợp tác, cặp đôi ca - nhạc sĩ điển trai tiếp tục bắt tay trong sản phẩm âm nhạc Hết yêu thật sao (Let Me Love You).

Là một trong những hot streamer và là cha đẻ của loạt hit như: Thằng điên (JustaTee - Phương Ly), Yêu được không (Đức Phúc), Giá như em nhìn lại (JSOL) và mới nhất là Trời giấu trời mang đi (AMEE)... sản phẩm lần này của ViruSs tiếp tục.

JSOL và Hậu Hoàng trong MV Hết yêu thật sao Ảnh: NVCC

Đặc biệt, MV còn có sự xuất hiện của "nữ hoàng nhạc chế” hay “thánh trending” Hậu Hoàng với vai nữ chính. Khán giả đã quen thuộc hình ảnh hài hước đáng yêu của Hậu Hoàng trong các clip nhạc chế đã không khỏi đi từ bất ngờ đến hết hồn trước hình ảnh Hậu Hoàng trong MV lần này. Cũng là nữ chính ngôn tình nhưng vô cùng bá đạo.

