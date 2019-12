Jack và K-IMC nói gì khi nhận giải Best New Asian Artist VietNam?

Hôm 4.12.2019, lễ trao giải Mnet Asian Music Award đã diễn ra tại Nagoya Dome, Nhật Bản quy tụ hàng loạt nghệ sĩ châu Á tên tuổi như: nhóm BTS , TWICE, ca sĩ Lee Kwang Su, Cổ Lực Na Trát...

Điều bất ngờ với fan Việt là giải Best New Asian Artist VietNam đã xướng tên bộ đôi Jack và K-ICM. Dù không thể có mặt tại Nhật Bản để trực tiếp nhận giải do vướng lịch trình tại châu Âu nhưng cả hai vẫn kịp ghi lại khoảnh khắc hân hoan nhận cúp MAMA và gửi lời tri ân tới khán giả.