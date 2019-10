Khánh An – The Voice Kids khoe giọng hát đầy nội lực trong “Quạt giấy”

Chỉ vài câu hát bài “Quạt giấy” trong chương trình giao lưu với Báo Thanh Niên, Khánh An đã thể hiện được giọng hát đầy nội lực của mình.

Khánh An nổi tiếng với phong cách bolero

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đầy tự hào về cô học trò tài năng của mình, cô cho biết Khánh An không chỉ đóng khung mình trong dòng nhạc “tủ” là bolero, trong tập sắp tới của chương trình Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids 2018, Khánh An sẽ trổ tài phong cách rap.

Luôn xuất hiện với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính nhưng Khánh An sẽ hát rap trong tập tiếp theo của Giọng hát Việt nhí?

Khánh An cũng hát “nhá hàng sương sương” bài hát mới này ngay trên livestream với Báo Thanh Niên.