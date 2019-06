Lou Hoàng đang trông con giúp Only C thì nhận được “hung tin“

#daudetruongthanh #onlyC #hottrendHOT TREND| Đang trông con giúp Only C thì Lou Hoàng đột ngột nhận được cuộc điện thoại từ chính Only C đòi cắt vai anh chàng trong phần sau của MV Đau để trưởng thành. Phản ứng của anh chàng thế nào?