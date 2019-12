Nhóm nhạc 'nhà giàu' SGO48 đầu tư hơn 100 bộ trang phục, 100 đôi giày cho show diễn

Để cảm ơn khán giả luôn theo dõi và ủng hộ, SGO48 đã tổ chức bữa tiệc âm nhạc mang tên Koisuru Xmas Party . Riêng phần trang phục cho show này đã lên đến hơn 100 bộ đồ và 100 đôi giày với chi phí gần cả tỷ đồng. Chương trình cũng được đầu tư khá hoành tráng với ê kíp âm thanh, ánh sáng do người Nhật đảm nhận.

Trong show diễn, các cô gái đã mang không khí giáng sinh đến gần hơn với ca khúc We wish you a merry X'Mas và hòa giọng cùng người hâm mộ qua những ca khúc quen thuộc cùng những điệu nhảy đậm chất Nhật Bản. Bên cạnh đó, SGO48 cũng chính thức giới thiệu ca khúc mới Koisuru fortune cookie nhưng chỉ có 16 giọng ca.