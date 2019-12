Phim đề tài giang hồ gây 'căng thẳng' tại giải Ngôi sao xanh 2019

“Tôi rất vui và bất ngờ khi lần đầu tiên sản xuất web drama thì nhận được đề cử tại một giải thưởng lớn như Ngôi sao xanh. Đây là sự nhìn nhận, quan tâm dành cho phim chiếu mạng, một loại hình nghệ thuật còn non trẻ. Tôi hi vọng là khán giả sẽ tiếp tục yêu mến Việt Hương cũng như ê-kíp và bình chọn cho chúng tôi”, nghệ sĩ Việt Hương hạnh phúc chia sẻ.

Năm nay, giải thưởng Ngôi sao xanh cũng tăng từ 17 lên 24 hạng mục. Đó là: Đạo diễn phim truyền hình xuất sắc nhất (do hội đồng nghệ thuật bình chọn); Phim truyền hình Việt Nam/nước ngoài được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn), Nam/nữ diễn viên phụ điện ảnh xuất sắc nhất (do hội đồng nghệ thuật bình chọn); Đạo diễn phim điện ảnh xuất sắc nhất (do hội đồng nghệ thuật bình chọn), Nam/nữ diễn viên phim chiếu mạng xuất sắc nhất (do hội đồng nghệ thuật & khán giả bình chọn).