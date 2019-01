Buổi hòa nhạc "Once upon a spring - The very best of Tchaikovsky" diễn ra vào ngày 13.1 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh cũng chính là buổi ra mắt dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Sài Gòn "SPYO".