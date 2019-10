Sau 3 năm tổn thương, Nam Em muốn là người truyền cảm hứng

Nổi tiếng với hình ảnh cô bé hát bolero, Khánh An bất ngờ đổi phong cách trong ca khúc Quạt giấy khi hòa giọng cùng chính nhạc sĩ Lưu Thiên Hương.

DuUyên Gây ấn tượng với giọng hát đặc biệt và màn đối đáp với Trấn Thành trong "Giọng ải giọng ai". Ngoài đời, cô là một ca sĩ tự do tài năng và được biết đến với các sản phẩm âm nhạc kết hợp cùng Đạt G.

Là con gái Hà Nội, nhưng cách Khánh An hát vọng cổ đã khiến chính nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và Ali Hoàng Dương đều bất ngờ. Cũng trong chương trình, Khánh An tiết lộ tình cảm đặc biệt với âm nhạc Nam Bộ.

Dù biết trong showbiz đã có 2 gương mặt rất nổi tiếng có nghệ danh là Anh Tú nhưng chàng ca sĩ điển trai của The voice vẫn quyết định giữ nguyên tên Anh Tú vì đây là cái tên gắn bó với anh từ ngày đầu đi hát. Chính cái tên này cũng đã gây ra những nhầm lẫn cười ra nước mắt.

“An” là ca khúc được nhạc sĩ Lưu Thiên Hương viết tặng cho cô học trò của mình trong Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids 2019 – Khánh An. Ca khúc gây được hiệu ứng rộng với giọng hát truyền cảm của Khánh An cùng câu chuyện xúc động về mẹ của mình.