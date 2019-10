Mới đây, Sơn Tùng M-TP đã xuất hiện tại show thời trang Step Out. Buổi diễn đã trình làng hơn 90 mẫu thiết kế ứng dụng được dành riêng cho mùa thu đông. Tại đây, Sơn Tùng đã trình diễn hai bản hit mới nhất của mình là Chạy ngay đi và Hãy trao cho anh . Điều đặc biệt là cuối phần trình diễn ca khúc Hãy trao cho anh, đoạn rap do rapper Snoop Dogg thể hiện trong MV đã được thay thế bằng đoạn rap bằng tiếng Việt do chính Sơn Tùng thể hiện. Điều này đã khiến nhiều khán giả không khỏi phấn khích.