ST Sơn Thạch tiết lộ một bí mật bất ngờ của Bình An sau Cuộc đua kỳ thú

Một người là diễn viên, một người là ca sĩ, Bình An và ST Sơn Thạch đã có sự kết hợp ăn ý trong chương trình truyền hình thực tế Cuộc đua kỳ thú 2019.

hia sẻ trong chương trình Gương mặt Showbiz của Báo Thanh Niên, ST Sơn Thạch dành cho người đồng đội của mình nhiều lời khen có cánh. “Cái quyết định sáng suốt nhất của ST là đua với Bình An. Bởi vì Bình An là một người khá là đa năng và đâu đó ở Bình An là một cái người rất quyết tâm để giành chiến thắng”, ST Sơn Thạch chia sẻ.