Vì sao nói đến 'tiểu tam' trong showbiz Việt không ai qua Đào Bá Lộc?

Ở số đầu tiên của chương trình Nói đi ngại gì? với chủ đề "Yêu đồng giới liệu có bền lâu?", khách mời chính là nam ca sĩ Đào Bá Lộc. Trò chuyện cùng host Elly Trần, Đào Bá Lộc không ngại trải lòng về "tình trường" như phim dài tập của mình. Nam ca sĩ cho biết, từ năm lớp 6, anh đã bắt đầu có những rung động đầu đời và đến năm cuối cấp thì chính thức có mối tình đầu tiên. Tuy chỉ vỏn vẹn vài tháng nhưng cuộc tình ấy đã để lại cho Đào Bá Lộc nhiều kỷ niệm đẹp. Và cho đến bây giờ, tính sơ sơ, anh chàng này đã trải qua... 15 mối tình, một con số mà ngay cả Elly Trần cũng phải "choáng".

Thừa nhận bản thân ít khi ở... trạng thái độc thân nên anh chàng cũng không phải suy nghĩ quá nhiều. Khi được hỏi chẳng may vô tình "chạm mặt người cũ" sẽ phản ứng thế nào, Đào Bá Lộc cho biết anh cũng từng vài lần rơi vào trường hợp này. "Lộc hơi bất ngờ, lúc đó chỉ muốn bỏ đi về thôi nhưng khi bắt tay vào làm việc thì Lộc quên ngay, chỉ quan tâm đến công việc", anh chia sẻ.

Đến thời điểm này, khi điểm lại danh sách những mối tình đã qua, Đào Bá Lộc thừa nhận dường như mình có "vía"... làm người thứ ba bởi không chỉ một lần mà hơn 6-7 lần anh vô tình rơi vào tình huống này. Đây cũng là lý do vì sao mà nam ca sĩ Thật lòng có đến 15 mối tình. "Khi Lộc phát hiện mình là người thứ ba thì Lộc giải tán ngay. Bởi vì Lộc có lòng tự tôn và tính sở hữu rất là cao. Nhờ vậy, mỗi lần chia tay Lộc không bị tổn thương nhiều. Tuy nhiên, những lúc rảnh rỗi và nhìn lại, Lộc cảm thấy buồn chút xíu cũng như tự hỏi tại sao "cái vía" của mình cứ thu hút điều đó".

Đào Bá Lộc cho rằng sở dĩ anh bị rơi vào "mê hồn trận" vì đối phương rất giỏi cover mọi thứ. "Trước khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó, Lộc sẽ hỏi thẳng những điều mình còn nghi ngờ vì nếu như mình không hỏi mà âm thầm đi điều tra thì mất lịch sự lắm. Nhưng rất tiếc, Lộc không nhận được lời chia sẻ thật lòng từ những người cũ nên Lộc cứ rơi vào hoàn cảnh đó", Đào Bá Lộc tâm sự.

Đào Bá Lộc cho biết với người yêu hiện tại, cả hai đã bên cạnh nhau hơn 3 năm. Sở dĩ mối tình này không chóng vánh như những cuộc tình trước đây là vì anh tự cảm nhận được mình đã bước vào giai đoạn chín chắn, trưởng thành hơn xưa. Nam ca sĩ chia sẻ: "Sau một thời gian kiểm nghiệm, "khảo sát thị trường" thì Lộc thấy bền lâu hay không là nằm ở bản thân mình. Thật ra, đồng tính hay dị tính đều cũng như thế cả. Mọi người nói tình yêu đồng giới hay trong showbiz thường chóng vánh vì showbiz và đồng giới là những cái thu hút sự chú ý. Khi người ta chú ý thì người ta thích khai thác những điều tiêu cực hay những điều chưa trọn vẹn tại chứ thật ra Lộc thấy bạn bè mình, giới văn phòng, nội trợ, rất nhiều ngành nghề khác cũng như vậy cả".

Đào Bá Lộc vừa tô son vừa hát ca khúc Thật lòng

Với những gì đã trải qua, Đào Bá Lộc cho rằng tình yêu "kém bền", nguyên nhân không phải là do giới tính mà là do tính cách, đặc thù công việc hoặc do mỗi người có nhiều sự lựa chọn... Riêng với nam ca sĩ, dù mối tình hiện tại khá êm ấm nhưng anh chưa tính đến chuyện kết hôn và muốn mọi chuyện diễn ra tự nhiên nhất.