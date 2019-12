Sau thời gian dài ấp ủ, Vũ Cát Tường chính thức ra mắt album song ngữ đầu tiên mang tên Inner Me. Đây là bước đột phá, đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp sáng tác của nữ ca sĩ. Đặc biệt, trước thắc mắc của phóng viên về 2 chữ "Tặng em" trên bìa album, Vũ Cát Tường đã có cơ hội trải lòng...

Nếu album Stardom trước đó thể hiện hình ảnh một một thủ lĩnh khám phá những vùng đất chưa ai đến thì album Inner me , huấn luyện viên The Voice Kids muốn khán giả thấy những mặt khác trong cảm xúc. Câu chuyện được truyền tải qua các ca khúc được gợi cảm hứng từ chính trải nghiệm tình yêu của nữ ca sĩ.

Album gồm 8 ca khúc do Vũ Cát Tường tự sáng tác và phát hành dưới hình thức USB. Bên cạnh 5 ca khúc tiếng Việt thì The old you, Ticket for two và Yours được viết bằng tiếng Anh. Vũ Cát Tường thừa nhận đây là 3 ca khúc khó khăn nhất nhưng nhờ ê kíp nước ngoài chuyên nghiệp nên cô đã khắc phục được những yếu điểm.