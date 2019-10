"Thật sự người nghệ sĩ nào sáng tác ra một bài hát và trao cho ca sĩ. Ai cũng muốn đứa con của mình được nằm top trending hoặc là top trên những bảng xếp hạng uy tín. Tuy nhiên chuyện đó cũng một phần là do may mắn. Tú đánh giá là những cái mà Tú làm được dựa vào may mắn rất là nhiều. Bởi vì ở bên ngoài có quá nhiều bạn tài năng thì để mình làm được điều đó thì thật sự may mắn hết 70%, 30% còn lại là do năng lực.", Vương Anh Tú bày tỏ.

Vương Anh Tú - "hitmaker" mới của làng nhạc Việt Ảnh: FBNV

Bên cạnh việc là người đứng sau các ca khúc "làm mưa làm gió". Vương Anh Tú cũng từng là một ca sĩ được nhiều người biết đến qua ca khúc "Giúp anh trả lời những câu hỏi". Vương Anh Tú cho biết chính ca khúc này đã mang anh đến gần hơn với khán giả. Cho đến bây giờ anh cũng rất trân trọng bài hát đó, cũng như trân trọng tình cảm của khán giả đối với mình. Và anh cũng chia sẻ thêm rằng nếu có duyên anh sẽ trở lại với một ca khúc do chính mình thể hiện trong thời gian sắp đến.