Will hát live “Do em, do anh, do ai” hay hơn bản thu chính

MV “Do em, do anh, do ai” là dự án âm nhạc thứ 2 với sự kết hợp giữa Andiez và Will sau ca khúc “Tận cùng nỗi nhớ” từng “làm mưa làm gió” trên các bản xếp hạng âm nhạc.

"Do em, do anh, do ai?" là MV mới toanh vừa được Will phát hành sau 1 năm chuẩn bị

Ít ai biết được, MV này là sự cố gắng hoàn thiện hơn 1 năm trời của cả ê-kíp với hàng trăm lần chỉnh sửa từ bản thu audio cho đến MV hoàn chỉnh đến khán giả.

Một cảnh trong MV "Do anh, do em, do ai?"

“Khi mình dồn tập trung cho một tác phẩm, dồn hết tâm huyết cho nó, khi mình làm ra xong mình thấy đã lắm, mình sướng lắm. Mình rất hồi hộp, có những buổi tối mình vẫn nghĩ nó sẽ hit như thế nào hoặc nó sẽ thất bại ra sao”, Will xúc động chia sẻ.

Cũng trong buổi phỏng vấn này, Will đã hát live ca khúc “Do em, do anh, do ai” ngay trên sóng livestream.