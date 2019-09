Will không muốn làm phần 2 MV “Do anh, do em, do ai” chỉ vì điều này

Trong chương trình giao lưu cùng Báo Thanh Niên, nam ca sĩ Will và nữ chính MV – ca sĩ Emma Nhất Khanh đã chia sẻ về những quan điểm về tình yêu sau MV “Do em, do anh, do ai?”.

Theo cựu ca sĩ nhóm LIME, tình yêu đơn giản là “Họ có mặt những lúc mình cần và mang lại cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn chính là cảm giác quan trọng nhất".

“Chẳng có ai đúng ai sai trong chuyện tình cảm hết. Nhưng, có sai ở đây là sai ở cách cư xử, cách đối xử, cách giải quyết vấn đề khi mình yêu. Còn chuyện mưu cầu hạnh phúc thì nó không có đúng sai”, Will.

Cũng trong chương trình giao lưu, Emma chia sẻ muốn có “happy ending” trong phần tiếp theo của MV "Do em, do anh, do ai?" khiến Will phải giải thích “Giờ em và bạn trai cũ quay lại, anh đã là người ngoài, mà giờ anh quay lại anh sẽ trở thành anh Will "Tuesday"" (người thứ ba trong tiếng lóng giới trẻ).