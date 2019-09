Will phân trần về những nghi án “phim giả tình thật” trong quá khứ

Giao lưu cùng Báo Thanh Niên sau khi ra mắt MV “Do em, do anh, do ai?”, Will phân trần về những lùm xùm chuyện tình cảm trong quá khứ: “Nó là do duyên thôi, nó phải có sự phù hợp về mặt tính cách, cách nói chuyện, cách sống. Chứ không phải cứ đóng một phim xong là sẽ thích được”.

Will là một trong những ca sĩ được “gắn mác” đào hoa nhất showbiz Việt Ảnh: FBNV | Đồ họa: Cẩm Tiên

“Có thể lúc quay mình nhập tâm, cố tạo ra sự gần gũi để đóng phim dễ hơn. Hai người xa lạ không yêu nhau mà đóng cái vai yêu nhau nó cũng sẽ hơi gượng, nên mình cũng cố gắng hẹn nhau đi ăn, đạo diễn cũng bắt diễn viên phải tự nhắn tin cho nhau, giả định mình là như vậy, để tập cho quen đến lúc quen không còn bị sượng”, Will cho biết.

Liên tục có những nghi án tình cảm với diễn viên nữ, Will được xem là một trong những ca sĩ đào hoa nhất showbiz Việt.

Will cho biết:“Đó cũng là một điều may mắn, vì đào hoa là mình không có sợ ế. Nhưng mà thật sự đào hoa nhiều quá thì cũng không tốt. Càng lớn, tính Will cũng “đầm” lại hơn, mình phải suy nghĩ kỹ khi bắt đầu một chuyện tình cảm nào đó. Hồi đó thì mình còn ham chơi, ham tìm tòi khám phá”.

Đồng thời, chàng cha sĩ “Tận cùng nỗi nhớ” cũng đang xác nhận tình đang “ế” và cho rằng đó cũng là một”hậu quả” của cái số đào hoa: lắm mối tối nằm không!