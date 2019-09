Burger vỉa hè bán giờ khuya vẫn ùn ùn khách mua

Tiệm burger Chía Núi trên đường Trần Xuân Hòa, Q.5, TP.HCM mở bán từ 18 – 23 giờ nhưng lại rất đông khách. Mặc dù burger bán vỉa hè nhưng bình quân mỗi tối tiệm bán được hàng ngàn chiếc bánh.

Mở bán từ 18 - 23 giờ nhưng quán vẫn luôn đông khách Phan Giang

Tiệm có burger và sandwich với thực đơn nhân trên dưới 100 loại từ bò, gà, xúc xích, tôm…cho đến các loại nhân chay.

Địa chỉ ở đường Trần Xuân Hòa là chi nhánh chính ngoài ra Chía Núi còn có một chi nhánh bán burger vỉa hè đoạn ngã tư đường Ngô Quyền giao với Nguyễn Trãi, Q.5. Hình ảnh hàng chục người xếp hàng đợi mua bánh không còn xa lạ ở tiệm này. Thậm chí có người đứng đợi 30 phút chỉ để mua một chiếc burger.

Thực đơn của quán rất đa dạng với nhiều mức giá khác nhau từ 10.000 - 95.000 đồng/cái Phan Giang

Lý giải cho độ “hot” của món ăn chủ quán Chía Núi cho biết: “Mặc dù là món bánh có nguồn gốc từ phương Tây tuy nhiên nguyên liệu làm nhân hay gia vị nêm nếm lại hoàn toàn chuẩn Việt. Người Việt mình thích ăn nhiều gia vị và đậm đà nên quán chế biến để hợp khẩu vị của khách. Điểm thứ hai, do nguồn thực phẩm là hàng Việt giá thành rẻ hơn so với nguyên liệu nhập ngoại nên mỗi chiếc sandwich hay burger ở chỗ mình sẽ rẻ hơn so với các cửa hàng khác. Người Việt bán hàng Việt mà còn đắt thì ai ăn”.

Burger giá bình dân nhưng về hình thức lại rất bắt mắt không khác gì những chiếc burger tại các cửa hàng có thương hiệu Phan Giang

Ở tiệm burger vỉa hè này giá mỗi chiếc sandwich và burger nhân mặn dao động từ 25.000 – 70.000 đồng/chiếc. Riêng bánh thập cẩm đặc biệt (gồm: Cá, tôm, gà, bò, xúc xích xông khói) giống như Mc Bảo Bảo review có giá 97.000 đồng/chiếc. Sandwich chay có giá dao động từ 10.000 – 25.000 đồng/chiếc.