Quán buffet bánh xèo, bánh khọt nhân ái của cặp vợ chồng U70

Quán bánh khọt, bánh xèo My Hồng của hai vợ chồng bà Nguyễn Thị My ở địa chỉ 207 Nguyễn Văn Đậu, P11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM đã mở bán đến nay cũng đã gần được một năm.

Chủ quán là cặp vợ chồng già đã ngoài 70 tuổi, ông đúc bánh khọt, bà đúc bánh xèo kiêm luôn nhân viên phục vụ Phan Giang

Nhiều thực khách đến đây không chỉ vì sự hấp dẫn từ món ăn mà còn bởi sự thân thiện, hiếu khách và tấm lòng thương người của vợ chồng bà My. Điều đặc biệt là lợi nhuận từ việc buôn bán sẽ được làm từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn.

"Con tui mấy đứa hiếu thảo dữ lắm, mỗi tháng cho hai vợ chồng tui cũng 300-400 đô nhưng tụi tui không cần dùng đến. Sợ phiền con phiền cháu, ông bà già xử việc ra để làm thôi. Lúc đầu tui đi từ Ô Môn (Cần Thơ) lên Sài Gòn để chữa cái lưng nhưng sau đó thấy nhiều người bệnh nghèo khổ quá, tiền ăn tiền thuốc men không có tui thấy thương. Sau đó tui rủ rê ông cùng ở lại Sài Gòn bán bánh kiếm tiền làm từ thiện" bà My kể.

Vợ chồng bà My hàng ngày đổ bánh lấy tiền làm từ thiện - Phan Giang

Một phần bánh khọt hay bánh xèo miền Tây ở quán có giá 25.000 đồng/phần. Bột bánh khá lạ miệng. Theo bà My công thức bột do bà tự nghĩ ra và thêm một số gia vị. "Ngày xưa tui là giáo viên dạy nữ công gia chánh nên công thức bột cũng có hàng chục năm nay. Ai muốn học nghề cứ tới tui chỉ cho chứ bà già này không dấu nghề", bà My vừa đúc bánh vừa chia sẻ.

Công thức bột bánh do bà My tự nghĩ ra, bà bảo ai muốn học nghề bạ sẽ nhiệt tình chỉ chứ không dấu nghề Phan Giang

Quán mở cửa từ 12 giờ đến 21 giờ hằng ngày. Thực khách đến quán hầu hết là khách quen. Nhiều người tình nguyện đến đây phụ ông bà bán bánh. Hôm nào quán đông, thực khách cũng tự phục vụ. Nhiều người đùa rằng quán My Hồng bán buffet bánh xèo bánh khọt.