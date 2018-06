Quán cao lầu không tên nhưng được dân sành ăn Hội An lựa chọn

Tương truyền, chỉ làm với nước giếng cổ huyền thoại ở Hội An thì sợi cao lầu mới đạt được độ thơm ngon đúng chuẩn. Đó là lý do bạn đừng bỏ qua cơ hội thưởng thức cao lầu khi đến phố cổ. Thế nhưng, có phải những quán nổi tiếng ở Hội An mới bán món cao lầu ngon nhất? Chưa chắc đâu nha!

Có những quán không nổi tiếng, không biển hiệu, nằm khuất sâu trong hẻm nhưng được dân địa phương lựa chọn vì hương vị thơm ngon khó cưỡng.