5 năm, cầu “vĩnh biệt” cướp đi sinh mạng của 16 người

Nắng hạn gay gắt khiến nhiều hộ dân ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên “khát” nước sinh hoạt trầm trọng. Trước khó khăn này, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên đã huy động lực lượng, phương tiện vận chuyển nước cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán.

Cổ Đạm là làng gốm đất nung truyền thống, mang sắc thái khá đặc thù của một làng nghề thủ công ở bắc Trung bộ. Các kĩ thuật như làm đất, dựng lò nung gốm thông minh, linh hoạt. Tuy nhiên, do sự biến đổi của nhu cầu thị trường mà nghề làm gốm đang dần biến mất ở Cổ Đạm.

Do phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc nên người nuôi tôm hùm ở TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên những ngày qua khốn khổ vì giá bán rớt thê thảm so với cùng kỳ năm ngoái. Thậm chí, nhiều hộ nuôi xuất bán khoảng 1.000 con nhưng khi đưa vào đến bờ thì các đầu nậu chỉ thu mua khoảng 300-400 con, còn lại phải chuyển ra lồng, bè để thả nuôi lại. Nhưng do vận chuyển thời gian dài, nhiều con tôm bị sốc, khi thả nuôi lại đã bị chết.