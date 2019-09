Bách niên tổ nghề tập 1: Bánh đa Kế - hương vị vùng quê Kinh Bắc

Mỗi ngày, một lao động của làng Dĩnh Kế làm ra khoảng 250 tới 300 cái bánh đa thương phẩm. Bánh nướng chín thì xuất đi khắp mọi vùng miền, bánh làm ra đến đâu là tiêu thụ hết tới đó. Anh Nguyễn Thi ở làng Dĩnh Kế cho biết: “Hiện nay thu nhập bình quân của mỗi thợ làm bánh trung bình khoảng từ 300 đến 400 ngàn đồng cho một ngày công lao động. Chính nguồn thu nhập ổn định này đã góp phần đưa kinh tế chung của các hộ gia đình làm bánh ngày càng tốt hơn, cuộc sống đầy đủ hơn."

Các thợ làm bánh chủ yếu tráng bánh vào buổi sáng sớm nhằm tận dụng nhiều nhất thời gian nắng để phơi bánh. Phơi bánh dưới ánh nắng mặt trời sau khi tráng là một công đoạn quan trọng, giúp cho bánh đa Kế có được hương vị thơm ngon đặc biệt. Người dân làng Kế phơi bánh vừa được tráng lên bằng giàng tre, mỗi giàng có khoảng từ 5 đến 6 chiếc bánh. Anh Thi cho biết công đoạn phơi bánh phải đặc biệt chú ý sao cho độ ẩm trong bánh thoát đi vừa đủ, nếu bánh khô quá sẽ bị nứt vỡ ngay trên giàng tre; nếu bánh còn nhiều ẩm thì sẽ dễ bị ẩm, mốc, kém chất lượng.

Bánh đa được nướng bằng than hoa (than củi), việc nướng bánh dưới than hoa là một công đoạn quan trọng làm nên vị thơm, độ giòn của bánh. Công đoạn nướng rất quan trọng, chiếc bánh ngon hay không phụ thuộc nhiều vào công đoạn này, đòi hỏi người nướng phải thật khéo léo, đều tay sao cho bánh không bị cháy và chín giòn đều.

Bên trong một lò nướng bánh của người dân làng Kế. Bánh nướng xong sẽ được đóng bao gói ngay tại chỗ để đảm bảo giữ được độ giòn. Ảnh: Thái Trọng