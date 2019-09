Buôn lậu công khai trước chốt biên phòng – Kỳ 1: Vượt biên “mổ hàng”

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây chuyên trộm chó quy mô lớn. Chỉ trong vài tháng, những nghi phạm trong đường dây này đã bắt trộm và tiêu thụ khoảng 100 tấn chó. Những chú chó sau khi rơi vào tay kẻ trộm đã bị nhốt trong hầm, bị dán băng keo bịt miệng chờ ngày "hóa kiếp".

Do phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc nên người nuôi tôm hùm ở TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên những ngày qua khốn khổ vì giá bán rớt thê thảm so với cùng kỳ năm ngoái. Thậm chí, nhiều hộ nuôi xuất bán khoảng 1.000 con nhưng khi đưa vào đến bờ thì các đầu nậu chỉ thu mua khoảng 300-400 con, còn lại phải chuyển ra lồng, bè để thả nuôi lại. Nhưng do vận chuyển thời gian dài, nhiều con tôm bị sốc, khi thả nuôi lại đã bị chết.