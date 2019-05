Chào Đỗ Bình An - Thiên thần của người mẹ ung thư dũng cảm liều mình sinh con

Bình An chào đời ở tuần thứ 31 của thai kỳ. Trước đó 2 tháng, mẹ em phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn muộn. Được các bác sĩ tư vấn đình chỉ thai để điều trị bệnh nhưng mẹ Bình An đã từ chối để Bình An có cơ hội chào đời.